Кабмін планує продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу" до нового конкурсу

Так, Шмигаль повідомив, що до сьогоднішнього засідання уряду приєдналися члени наглядової ради "Нафтогазу".

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"Ми повністю підтримуємо та залишаємося відданими подальшій реформі корпоративно управління за найкращими світовими стандартами, зокрема уряд планує покращити роботу номінаційного комітету, який відповідає за призначення членів незалежних наглядових рад", - сказав Шмигаль.

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За його словами, зокрема розглядається залучення до такого комітету представника від українських міжнародних партнерів.

"Також уряд планує продовжити співпрацю з наглядовою радою "Нафтогазу" та провести надалі абсолютно прозорий конкурс і на посаду членів наглядової ради, і на посаду голови правління. Тому зараз ми розпочинаємо повноцінно корпоративну реформу…", - розповів Шмигаль.

Доповнення

П’ять із шести членів Наглядової ради НАК “Нафтогаз України” 30 квітня 2021 року публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року.



Андрій Єрмак повідомив на зустрічі з послами “Великої сімки”, Швеції та Європейського Союзу, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК “Нафтогаз”. Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

Керівник Офісу Президента також розповів, що був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління “Нафтогазу” Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців. Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.

Раніше з послами країн Групи семи говорив вже Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що Кабінет міністрів може включити до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" представника США.

Уряд 28 квітня розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". У НАК заявили, що таке рішення - юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що "дотрималися процедури".

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня всі члени наглядової ради Нафтогазу подали у відставку.

Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням №370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися - під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.



