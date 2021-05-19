Кабмин планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом "Нафтогаза" до нового конкурса

Так, Шмыгаль сообщил, что к сегодняшнему заседанию правительства присоединились члены наблюдательного совета "Нафтогаза".

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"Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, в частности правительство планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов независимых наблюдательных советов", - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, в частности рассматривается привлечение к такому комитету представителя от украинских международных партнеров.

"Также правительство планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом "Нафтогаза" и провести в дальнейшем абсолютно прозрачный конкурс и на должность членов наблюдательного совета, и на должность главы правления. Поэтому сейчас мы начинаем полноценно корпоративную реформу...", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в настоящее время в Компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года.



Андрей Ермак сообщил на встрече с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК "Нафтогаз". Он будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Руководитель Офиса Президента также рассказал, что был подписан контракт на 12 месяцев с новым главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, а следующего руководителя будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев. Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору главы правления.

Ранее с послами стран Группы семи говорил уже Премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что Кабинет министров может включить в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" представителя США.

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева, и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". В НАК заявили, что такое решение - юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что "придерживались процедуры".

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля все члены наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку.

Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением №370-р уволил 28 апреля, но сразу же избрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться - под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать за пол года на прозрачном конкурсе.



