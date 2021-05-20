Зеленський анонсував масштабний парад і показав символ 30-річчя Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції продемонстрував символ святкування 30-ї річниці Незалежності України та коротко розповів про основні заходи, які заплановані до святкування, передає кореспондент УНН.
Символ
Символ святкування виглядає, як цифра 30, де нуль стилізований під квітку у яскравих жовто-синіх тонах.
За словами Президента, участь в конкурсі брали 12 компаній, які безкоштовно розробляли макети символів. Виграла компанія зі Львова.
“Це головна квітка 30-річчя — символ України — "ти у мене єдина“... Нас не зрізати, не затоптати, не зламати”, — пояснив Глава держави значення символу.
Він додав, що кожна область матиме свою особливу квітку — будуть додані елементи гербів областей.
Святкування
Святкування триватиме 3 дні.
23 серпня — День прапора. За словами Президента, у кожній з областей будуть відкриті найбільші прапори, які потім залишаться в цих областях.
Окрім того, в цей день почнеться саміт Кримської платформи. Відбуватиметься він у КВЦ “Парковий”. Очікується представництво 30 країн. Президент не сказав, які саме, але заявив, що серед них будуть і прем’єр-міністри.
Також очікується саміт леді та джентельменів, на якому обговорюватимуться питання, які є важливими, але зазвичай не обговорюються на офіційних заходах.
Також очікується великий концерт в Оперному театрі.
24 серпня, у День Незалежності, очікується великий військовий парад. Відбуватиметься він, як на суші (на Хрещатику у Києві), так і на воді (на річці Дніпро та в Чорному морі біля Одеси).
На українців також очікує великий святковий концерт із нагородженням тих, хто прославляє Україну. Концерт буде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві.
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Доповнення
Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.
Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.
Він же і озвучив головні теми заходу.
Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.
Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.