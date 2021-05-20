Зеленский анонсировал масштабный парад и показал символ 30-летия Независимости

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 45970 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 93064 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 106907 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 276010 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 159769 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 430806 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327427 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219657 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247099 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256568 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
68%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 28771 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 56077 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 41009 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 22195 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 17756 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 41355 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 56416 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 161057 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 276010 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 430806 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20053 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28514 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57825 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81243 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65811 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Зеленский анонсировал масштабный парад и показал символ 30-летия Независимости

Киев • УНН

 • 30801 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции продемонстрировал символ празднования 30-й годовщины Независимости Украины и коротко рассказал об основных мероприятиях, которые запланированы к празднованию, передает корреспондент УНН.

Зеленский анонсировал масштабный парад и показал символ 30-летия Независимости

Символ

Символом празднования выглядит как цифра 30, где ноль стилизован под цветок в ярких желто-синих тонах.

По словам Президента, участие в конкурсе принимали 12 компаний, которые бесплатно разрабатывали макеты символов. Выиграла компания из Львова.

"Это главный цветок 30-летия - символ Украины - "ты у меня единственная"... Нас не срезать, не затоптать, не сломать", - пояснил Глава государства значение символа.

Он добавил, что каждая область будет иметь свой особый цветок - будут добавлены элементы гербов областей.

Празднование

Празднование продлится 3 дня.

23 августа - День флага. По словам Президента, в каждой из областей будут открыты самые большие флаги, которые потом останутся в этих областях.

Кроме того, в этот день начнется саммит Крымской платформы. Будет происходить он в КВЦ "Парковый". Ожидается представительство 30 стран. Президент не сказал, какие именно, но заявил, что среди них будут и премьер-министры.

Также ожидается саммит леди и джентльменов, на котором будут обсуждаться вопросы, которые важны, но обычно не обсуждаются на официальных мероприятиях.

Также ожидается большой концерт в Оперном театре.

24 августа, в День Независимости, ожидается большой военный парад. Будет проходить он как на суше (на Крещатике в Киеве), так и на воде (на реке Днепр и в Черном море возле Одессы).

Украинцев также ожидает большой праздничный концерт с награждением тех, кто прославляет Украину. Концерт будет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Место сбора ГП "Антонов": итоговая пресс-конференция Президента Зеленского. Текстовая трансляция

Дополнение

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференции началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Напомним, что предыдущие мероприятия модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12