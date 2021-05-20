Зеленский анонсировал масштабный парад и показал символ 30-летия Независимости

Символ

Символом празднования выглядит как цифра 30, где ноль стилизован под цветок в ярких желто-синих тонах.

По словам Президента, участие в конкурсе принимали 12 компаний, которые бесплатно разрабатывали макеты символов. Выиграла компания из Львова.

"Это главный цветок 30-летия - символ Украины - "ты у меня единственная"... Нас не срезать, не затоптать, не сломать", - пояснил Глава государства значение символа.

Он добавил, что каждая область будет иметь свой особый цветок - будут добавлены элементы гербов областей.

Празднование

Празднование продлится 3 дня.

23 августа - День флага. По словам Президента, в каждой из областей будут открыты самые большие флаги, которые потом останутся в этих областях.

Кроме того, в этот день начнется саммит Крымской платформы. Будет происходить он в КВЦ "Парковый". Ожидается представительство 30 стран. Президент не сказал, какие именно, но заявил, что среди них будут и премьер-министры.

Также ожидается саммит леди и джентльменов, на котором будут обсуждаться вопросы, которые важны, но обычно не обсуждаются на официальных мероприятиях.

Также ожидается большой концерт в Оперном театре.

24 августа, в День Независимости, ожидается большой военный парад. Будет проходить он как на суше (на Крещатике в Киеве), так и на воде (на реке Днепр и в Черном море возле Одессы).

Украинцев также ожидает большой праздничный концерт с награждением тех, кто прославляет Украину. Концерт будет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Дополнение

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференции началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Напомним, что предыдущие мероприятия модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.