Место сбора ГП "Антонов": итоговая пресс-конференция Президента Зеленского (текстовая трансляция)

Пресс-конференция начнется в 12:00 и продлится до 2,5 часа (так пообещал Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк).

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что глава государства подведет итог двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Также вероятно Зеленский приоткроет завесу тайны над празднованием 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, что предыдущие мероприятия модерировала Юлия Мендель, недавно оставила должность пресс-секретар.

13.45 "Мы будем иметь в будущем "донбассы" и "крымы" - Зеленский о необходимости соблюдения прав национальных меньшинств.

"Президент России предложил встречу в Москве. Но традиционно такие встречи во время конфликта происходят в месте конфликта или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом Президента Украины и РФ", - сказал Зеленский.

Зеленский объяснил причину смены руководства "Нафтогаза"

13.03 "Смотрите нас каждую пятницу" - Президент анонсировал заседание СНБО.

12.16 Зеленский пообещал масштабный военный парад.

12.15 "Мы строим Украину без войны. Сложный путь. Строим по кирпичам", - сказал Президент. Подчеркнул, что прочность зависит от прочности армии.

Глава государства пояснил, почему местом проведения мероприятия выбрано ГП "Антонов". Позади Президента стоит самолет "Руслан, а с другой стороны недостроенная "Мрия", как символ необходимости построения страны - символ метаний о развитой Украине.

“Почему мы здесь? Несколько слов об этом хотел бы вам сказать, от души, от сердца, я об этом думаю. Почему мы здесь? Вы знаете мы находимся на территории легендарного завода „Антонов“. И почему мы здесь ответ на этот вопрос — это философия моя личная, как Президента Украины — это ответ на вопрос, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей любимой Украины”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что позади него находится самолет “Руслан”.

“Позади меня находится наш украинский самолет „Руслан“, последний раз мы строили такой самолет уже в независимой Украине в 1994 году, это закончили строительство такого самолета. Справа от нас находится, это символично звучит, но я думаю, и трагично, справа от меня недостроенная „Мрия Украина“. Это так звучит и в этом много смысла. А слева, новый физюляж который мы начали строить 5 месяцев назад, новый фюзеляж АН-178, один из трех самолетов, впервые за 30 лет независимости государство заказало „Антонову“ для нашей украинской, современной, мощной армии. И в этом мне кажется все содержание моего видения Украины и того, что у нас происходит. Мы должны помнить о прошлом, понимать в каком состоянии мы сегодня находимся и что мы будем делать. Думать и строить будущее, строить нашу независимость, строить нашу Украину”, — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что вопрос даже не в том, чтобы достроить самолет “Мрия”, а построить действительно страну грез.

“Поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается Антонов, чтобы она была на высоте других мощных, демократических, цивилизованных государств. Поэтому мое видение, понятно, что мы будем строить страну, мы сейчас уже и делаем, но в широком смысле этого слова. Строить, достраивать, а иногда некоторые отрасли начинать к сожалению с нуля”, — отметил Зеленский.

12.05 Президент начал со вступительного слова. Поздравил всех с Днем Вышиванки.

12.03 Президент вышел к журналистам.

11:00 журналистов начали запускать в павильон, где должен пройти пресс-конференция Главы государства. Мероприятие проходит в крытом ангаре, за креслом Президента стоит огромный АН-124.

Места для журналистов расположены с учетом противоэпидемических мероприятий. Известно, что участие в мероприятии принимает более 100 представителей СМИ.

10.50. Журналистов начали пропускать на территорию.

9.00. Журналисты уже начали собираться у здания ГП "Антонов" и занимать очередь на вход. По периметру территории завода много полиции.