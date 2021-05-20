Разговор между офисами президентов Украины и РФ начат: Зеленский о возможной встрече с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обох стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат. Об этом сам Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Президент России предложил встречу в Москве. Но традиционно такие встречи во время конфликта происходят в месте конфликта или на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом Президента Украины и РФ", - сказал Зеленский.
Добавим, Кремль 20 мая, после такого заявления, подтвердил контакты по подготовке гипотетической встречи Путина и Зеленского, но в РФ сказали, "процесс идет непросто", никаких сроков нет.
Что было ранее
Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".
26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. "Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.
О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.
Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Место сбора ГП "Антонов": итоговая пресс-конференция Президента Зеленского. Текстовая трансляция
Дополнение
Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".
Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.
Он же и озвучил главные темы мероприятия.
Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.
Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.