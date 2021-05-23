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В Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 36319 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским оккупированный Крым в “контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире федерального телеканала “Россия-1” в программе “Москва. Кремль. Путин”, пишет УНН.

В Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма

Цитата

“Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов”, — сказал Песков.

Детали

При этом он заявил, что “если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать”.

Представитель Кремля решил добавить, что “в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление”.

По его словам, “предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями” по теме возможной встречи двух лидеров. “Посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место”, — заключил Песков.

Контекст

Ранее Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обох стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.

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