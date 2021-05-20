Кремль підтвердив контакти з підготовки можливої зустрічі Путіна і Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленского. Про це журналістам у четвер заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Дійсно, контакти ведуться, з нашого боку мій колега (заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак - ред.) Козак приймає в них участь. Дійсно, є певні начерки можливих тем до обговорення", - заявив Пєсков.
Деталі
За оцінкою Пєскова, "процес йде непросто". Він відповів, що терміни для можливої зустрічі не встановлені, і додав, що утримався б від найменування якихось пунктів порядку денного, адже наразі цей процес "без необхідної конкретики і субстанції".
Що було раніше
Раніше сьогодні Зеленський сказав, що розмову між Офісами президентів України та Росії щодо зустрічі президентів двох країн розпочато.
Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.
У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.
26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.
На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він.
Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.
Згодом почали точитися розмови про розгляд як місця для зустрічі Зеленського і Путіна Ватикану.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що головною метою можливої розмови президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна є припинення війни.