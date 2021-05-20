Кремль підтвердив контакти з підготовки можливої зустрічі Путіна і Зеленського

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 15449 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 56055 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 141487 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 177567 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 159597 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 159111 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 109429 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88129 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 209918 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89545 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.8м/с
74%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 93075 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 34047 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 46917 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 55960 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 72641 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 177045 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 209925 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 301353 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 466014 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 449902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15775 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40512 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 45447 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45555 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46176 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Кремль підтвердив контакти з підготовки можливої зустрічі Путіна і Зеленського

Київ • УНН

 • 20338 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленского. Про це журналістам у четвер заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Кремль підтвердив контакти з підготовки можливої зустрічі Путіна і Зеленського

Цитата:

"Дійсно, контакти ведуться, з нашого боку мій колега (заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак - ред.) Козак приймає в них участь. Дійсно, є певні начерки можливих тем до обговорення", - заявив Пєсков.

Деталі

За оцінкою Пєскова, "процес йде непросто". Він відповів, що терміни для можливої ​​зустрічі не встановлені, і додав, що утримався б від найменування якихось пунктів порядку денного, адже наразі цей процес "без необхідної конкретики і субстанції".

Що було раніше

Раніше сьогодні Зеленський сказав, що розмову між Офісами президентів України та Росії щодо зустрічі президентів двох країн розпочато.

Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він.

Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.

Згодом почали точитися розмови про розгляд як місця для зустрічі Зеленського і Путіна Ватикану.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що головною метою можливої ​​розмови президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна є припинення війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36