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Зеленский в разговоре с Путиным будет обсуждать прекращение войны в Украине - Кулеба

Зеленский в разговоре с Путиным будет обсуждать прекращение войны в Украине - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 19217 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Главной целью возможной разговора президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина является прекращение войны. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Контекст

27 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин может обсуждать со своим украинским коллегой вопросы двусторонних отношений, но не ситуацию на Донбассе.

Цитата

“Российская агрессия против Украины — это по определению двусторонние отношения. Поэтому здесь искусство дипломатической интерпретации, к которому мы можем бесконечно прибегать. Но мы понимаем, что главная цель разгова президента Зеленского с президентом Путиным — это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий”, — отметил Кулеба.

Он добавил, что во территориями подразумеваются и Донбасс, и Крым.

Что предшествовало

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался о встрече в Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрей Ермак организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми” ЛНР “и” ДНР “не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме” фантастика на втором этаже ", - сказал он.

О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский .

Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана .

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