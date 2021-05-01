Зеленский в разговоре с Путиным будет обсуждать прекращение войны в Украине - Кулеба

Что предшествовало
Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался о встрече в Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.
26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрей Ермак организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми” ЛНР “и” ДНР “не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме” фантастика на втором этаже ", - сказал он.
О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский .
Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана .