Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч із Путіним

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“Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував зустрітись на Донбасі, президент РФ підтвердив бажання зустрітись, але запропонував мені зустрітись у Москві. Я вже дав задачу керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, щоб він з’єднувався з адміністрацією президента Путіна, і вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце чи місто, де ми могли би зустрітись”, — сказав Президент.

Деталі

Глава держави зазначив, що головне — це суть, про що, а коли і де — це деталі.

Контекст

Зеленський в минулий вівторок у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час - у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.

На тлі таких заяв ватажки "ДНР" і "ЛНР" і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. "Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".