Зеленський відповість на запрошення Путіна - ОП

Цитата

Відповідаючи на питання щодо заяви Путіна, співрозмовниця УНН зазначила що “реакція Глави держави обов’язково буде”.

Контекст

Володимир Путін сьогодні заявив про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”.



За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.

Раніше цього тижня Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.