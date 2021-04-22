Зеленський відповість на запрошення Путіна - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини. Про це УНН повідомила прессекретар Глави держави Юлія Мендель.
Цитата
Відповідаючи на питання щодо заяви Путіна, співрозмовниця УНН зазначила що “реакція Глави держави обов’язково буде”.
Контекст
Володимир Путін сьогодні заявив про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із “ДНР” та “ЛНР”.
За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.
Раніше цього тижня Зеленський у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.