Путін покликав Зеленського у Москву, а про Донбас порадив говорити із "ЛНР" і "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, а з питань Донбасу порадив спершу поговорити із "ДНР" та "ЛНР", передає УНН із посилання на ТАСС.
Деталі
За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.
Для вирішення проблеми Донбасу керівництву України потрібно спілкуватися з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією, відзначив Путін.
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Президент РФ додав, що пропозиції про перенесення контактної групи по Донбасу з Мінська схожі на спробу ухилитися від реального вирішення проблем.
Контекст
Зеленський у вівторок в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.