Путін покликав Зеленського у Москву, а про Донбас порадив говорити із "ЛНР" і "ДНР"

Деталі

За словами Путіна, якщо Зеленський хоче почати відновлення відносин з РФ, Москва буде це вітати.

Для вирішення проблеми Донбасу керівництву України потрібно спілкуватися з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією, відзначив Путін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шойгу віддав наказ відвести російські війська від кордону з Україною

Президент РФ додав, що пропозиції про перенесення контактної групи по Донбасу з Мінська схожі на спробу ухилитися від реального вирішення проблем.

Контекст

Зеленський у вівторок в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.