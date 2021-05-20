Кремль подтвердил контакты по подготовке возможной встречи Путина и Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега (заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - ред.) Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем для обсуждения", - заявил Песков.
Детали
По оценке Пескова, "процесс идет непросто". Он ответил, что сроки для возможной встречи не установлены, и добавил, что воздержался бы от наименования каких-то пунктов повестки дня, ведь сейчас этот процесс "без необходимой конкретики и субстанции".
Что было ранее
Ранее сегодня Зеленский сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов двух стран начат.
Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".
26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. "Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.
О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.
Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что главной целью возможного разговора президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина является прекращение войны.