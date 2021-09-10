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Зеленський заявив, що в нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним

Київ • УНН

 • 24431 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Він висловив бажання більш предметного діалогу, аніж це було під час зустрічі у Нормандському форматі. Про це він сказав під час форуму YES Brainstorming, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Не вистачає часу думати про нього. Нехай він та його країна не ображаються. Мене більше цікавить, чи можемо ми дійсно предметно зустрітися. Більш предметно, ніж це було на першій зустрічі Нормандського формату”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що у разі проведення нової "нормандської" зустрічі можливе проведення обміну утримуваних. Над проведенням зустрічі наразі працюють.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія робить усе можливе, щоб зустріч Президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна не відбулася.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмову між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.

У той же день у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, уже в липні речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що жодної підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.

А напередодні в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, речник Путіна заявляв, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще в кінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.

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