Віз і нині там: Путін готовий зустрічатись і говорити із Зеленським, але не про Крим

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"Справа в тому, що для нас же не існує теми Криму. А, як нам кажуть в офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Російської Федерації", - сказав Пєсков.

Представник Кремля підкреслив, що в такому вигляді це не може бути пунктом порядку денного переговорів. "Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися. Що називається, віз і нині там", - повідомив прессекретар президента РФ.

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При цьому представник Кремля зробив акцент на тому, що "Росія підтверджує бажання йти на нормалізацію відносин з Україною, хоча Київ такої волі поки не виявив".

"Якщо говорити про політичну волю президента Путіна - він її чітко підтвердив і перепідтвердити: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось то сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться, і, по ідеї, це треба, звичайно, виправляти. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - звернув увагу Пєсков.

Раніше

Пєсков повідомив, що Київ і Москва далекі від узгодження порядку можливої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна. Заважає, серед іншого, питання тимчасово окупованого Росією Криму.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона не готова до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

Ще в кінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму - а саме так званий "контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн".

20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмову між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.



У той же день у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського.

Однак в липні Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.