Зустрічі Зеленського та Путіна заважає питання Криму - Пєсков

Цитата

"Пан Зеленський сказав, що він хотів би зустрітися з Путіним. Путін сказав, що він готовий до спілкування. Але будь-яке спілкування на вищому рівні воно: "А" - має бути добре підготовлено і "Б" - має переслідувати певні цілі.

У плані підготовки є ще проблеми з визначенням кола питань, які могли б обговорюватися. Володимир Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим, президент Путін не те щоб не готовий, але там немає субстанцій для обговорень", - сказав Пєсков.

"Тому можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає такої можливості, але при цьому Офіс президента України і адміністрація президента Росії поки далекі від того, щоб узгодити якусь конкретну повістку", - додав прессекретар.

Деталі

На уточнююче запитання журналіста про те, чи можна очікувати зустріч у 2021 році, він відповів: "Я не думаю, що вона відбудеться".

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона не готова до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

Ще в кінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму - а саме так званий "контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн".

20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмову між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.



У той же день у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського.

Однак в липні Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.