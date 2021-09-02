Зустрічі Зеленського та Путіна заважає питання Криму - Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Київ і Москва далекі від узгодження порядку можливої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна. Заважає, серед іншого, питання тимчасово окупованого Росією Криму. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю "Известиям", передає УНН.
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"Пан Зеленський сказав, що він хотів би зустрітися з Путіним. Путін сказав, що він готовий до спілкування. Але будь-яке спілкування на вищому рівні воно: "А" - має бути добре підготовлено і "Б" - має переслідувати певні цілі.
У плані підготовки є ще проблеми з визначенням кола питань, які могли б обговорюватися. Володимир Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим, президент Путін не те щоб не готовий, але там немає субстанцій для обговорень", - сказав Пєсков.
"Тому можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає такої можливості, але при цьому Офіс президента України і адміністрація президента Росії поки далекі від того, щоб узгодити якусь конкретну повістку", - додав прессекретар.
Деталі
На уточнююче запитання журналіста про те, чи можна очікувати зустріч у 2021 році, він відповів: "Я не думаю, що вона відбудеться".
Нагадаємо
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона не готова до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.
Теоретична зустріч Зеленського і Путіна
Ще в кінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму - а саме так званий "контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн".
20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмову між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.
У той же день у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського.
Однак в липні Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.