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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 12611 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 38425 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 68839 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 140426 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 159060 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126425 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121976 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Кулеба оценил возможность встречи Зеленского и Путина

Кулеба оценил возможность встречи Зеленского и Путина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Российская сторона не готова к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

“Мы заинтересованы в этом разговоре. И вы знаете инициативы президента Зеленского провести такой саммит. Но пока мы не видим готовности с российской стороны к проведению этой встречи”, — сказал Кулеба и добавил, что сейчас на повестке дня есть много других критических вопросов, как организация саммита “нормандской четверки”.

Напомним

В Кремле заявляли, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется.

Украинские Национальные Новости

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