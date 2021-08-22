Кулеба оцінив можливість зустрічі Зеленського та Путіна

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"Ми зацікавлені в цій розмові. І ви знаєте ініціативи президента Зеленського провести такий саміт. Але поки що ми не бачимо готовності з російського боку до проведення цієї зустрічі", - сказав Кулеба і додав, що наразі на порядку денному є багато інших критичних питань, таких як організація саміту «нормандської четвірки».

Нагадаємо

У Кремлі заявляли, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться.