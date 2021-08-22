Кулеба оцінив можливість зустрічі Зеленського та Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російська сторона не готова до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю “Радіо Свобода”, пише УНН.
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"Ми зацікавлені в цій розмові. І ви знаєте ініціативи президента Зеленського провести такий саміт. Але поки що ми не бачимо готовності з російського боку до проведення цієї зустрічі", - сказав Кулеба і додав, що наразі на порядку денному є багато інших критичних питань, таких як організація саміту «нормандської четвірки».
Нагадаємо
У Кремлі заявляли, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться.