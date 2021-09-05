Воз и ныне там: Путин готов встречаться и говорить с Зеленским, но не о Крыме

Цитата

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в таком виде это не может быть пунктом повестки дня переговоров. "Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Детали

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что "Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, хотя Киев такой воли пока не обнаружил".

"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас находятся российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - обратил внимание Песков.

Ранее

Песков сообщил, что Киев и Москва далеки от согласования порядка возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Мешает, среди прочего, вопрос временно оккупированного Россией Крыма.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона не готова к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Ещё в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обох стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.



В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.

Однако в июле Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.