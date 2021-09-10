Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он выразил желание более предметного диалога, чем это было во время встречи в Нормандском формате. Об этом он сказал во время форума YES Brainstorming, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Не хватает времени думать о нем. Пусть он и его страна не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы действительно предметно встретиться. Более предметно, чем это было в первую встречу Нормандского формата", - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский заявил, что в случае проведения новой "нормандской" встречи возможно проведение обмена удерживаемых лиц. Над проведением встречи пока работают.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия делает все возможное, чтобы встреча Президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина не состоялась.
Теоретическая встреча Зеленского и Путина
20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина началась.
В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.
А накануне в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.
Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма - а именно так называемый "контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран".