Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он выразил желание более предметного диалога, чем это было во время встречи в Нормандском формате. Об этом он сказал во время форума YES Brainstorming, передает корреспондент УНН.