Кулеба заявив, що Росія уникає зустрічі Путіна з Зеленським

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“Ми не ховаємося від цієї зустрічі і готові до неї, але в нас складається враження, що саме російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб цієї зустрічі уникнути”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона не готова до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

Напередодні в Кремлі заявили, що, з боку Києва немає “взаємної політичної волі” до поліпшення відносин із Москвою. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, Володимир Путін, начебто, свою політичну волю до цього “підтвердив і перепідтвердив” і готовий зустрічатися з Володимиром Зеленським.

Але при цьому Пєсков додав, що ця зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму.

Зокрема, речник Путіна заявляв, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще в кінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.

20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмову між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.



У той же день у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського.

Однак в липні Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.