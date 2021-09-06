Кулеба заявил, что Россия избегает встречи Путина с Зеленским

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия делает все возможное, чтобы встреча президента Владимира Зеленского и его российского коллегу Владимира Путина не состоялась. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.