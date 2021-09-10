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Обмін утримуваних можливий у разі проведення нормандської зустрічі – Зеленський

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У разі проведення нової нормандської зустрічі можливе проведення обміну утримуваних. Над проведенням зустрічі наразі працюють. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський на YES Brainstorming “Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Повинна бути нормандська зустріч. Може буде, залежить від них (Росії — ред.). Ми сильна, самостійна держава — це правда, але в деяких питаннях ще не надто потужна, щоб диктувати цю політику... Якщо буде зустріч в нормандському форматі, ми працюємо над цією зустріччю, то буде повернення, якоїсь кількості людей. Я не вірю всіх на всіх. Все про що ми домовляємося вони ніколи 100% не роблять. Тим не менше, якщо буде зустріч, буде якийсь результат, а результат 100 людей, 50, 2 людини, та скільки буде”, — сказав Зеленський.

Раніше

Наприкінці серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм французським колегою Жаном-Івом Ле Дріаном заявив, що російську сторону закликають до участі у зустрічі міністрів закордонних справ у “нормандському форматі”.

Також стало відомо, що у середу, 8 вересня, відбулася відеоконференція радників лідерів Нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія), підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн “Норманді” триває.

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