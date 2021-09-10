Обмен удерживаемых возможен в случае проведения нормандской встречи - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В случае проведения новой нормандской встречи возможно проведение обмена удерживаемых. Над проведением встречи сейчас работают. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в YES Brainstorming “После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию”, передает корреспондент УНН.
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“Должна быть нормандская встреча. Может будет, зависит от них (России — ред.). Мы сильное, самостоятельная государство — это правда, но в некоторых вопросах еще не слишком мощное, чтобы диктовать эту политику... Если будет встреча в нормандском формате, мы работаем над этой встречей, то будет возврат, какого-то количества людей. Я не верю всех на всех. Все о чем мы договариваемся они никогда 100% не делают. Тем не менее, если встреча будет какой-то результат, а результат 100 человек, 50, 2 человека, та сколько будет”, — сказал Зеленский.
Ранее
В конце августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что российскую сторону призывают к участию во встрече министров иностранных дел в “нормандском формате”.
Также стало известно, что в среду, 8 сентября, состоялась видеоконференция советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия), подготовка встречи министров иностранных дел стран “Нормандии” продолжается.