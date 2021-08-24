Кулеба закликав до зустрічі у "нормандському форматі" на рівні МЗС: сподівається на "добросовісний" підхід Лаврова

Цитата:

“Я хочу скористатись цією нагодою, щоб підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі“. Сподіваємося, що наш російський колега, міністр Лавров, так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі. Ми так само працюватимемо над організацією саміту "нормандського формату“ для підготовки і ухвалення необхідних рішень”, — сказав Кулеба.

Деталі

Зі слів міністра, зусилля “нормандського формату” мають бути ще більш ефективними.

“Ми з міністром Ле Дріаном єдині у спільній думці, що "нормандський формат“ має працювати, і ми очікуємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що насамперед це залежить від позиції Росії”, — зазначив він.

Додамо

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає за можливе провести саміт “нормандської четвірки”, якщо буде сформовано “хороший порядок денний”.