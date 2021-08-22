Меркель вважає за можливе провести ще один саміт “Норманді” за однієї умови

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“Я теж хотіла б провести ще раз саміт на рівні лідерів держав, на вищому політичному рівні, запросити президентів України, Франції та Росії. І якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то вважаю це за можливе”, — сказала канцлер.

Деталі

Так, Меркель констатувала, що наразі Нормандський переговорний процес не рухається так активно, як хотілося б.

Зокрема, не відбуваються в бажаному режимі зустрічі Тристоронньої контактної групи, не запрацювали контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) на контактній лінії.

Меркель також зазначила, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі. Канцлер підтримала позицію України щодо відмови вести прямі переговори з представниками сепаратистів.



Додамо

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що допоки відсутній прогрес на Донбасі, міжнародний тиск на Російську Федерацію повинен зберігатися.



