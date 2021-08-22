Меркель вважає за можливе провести ще один саміт “Норманді” за однієї умови
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає за можливе провести саміт “Нормандської четвірки” на найвищому рівні, якщо буде сформовано “хороший порядок денний”. Про це вона сказала на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає УНН.
Цитата:
“Я теж хотіла б провести ще раз саміт на рівні лідерів держав, на вищому політичному рівні, запросити президентів України, Франції та Росії. І якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то вважаю це за можливе”, — сказала канцлер.
Деталі
Так, Меркель констатувала, що наразі Нормандський переговорний процес не рухається так активно, як хотілося б.
Зокрема, не відбуваються в бажаному режимі зустрічі Тристоронньої контактної групи, не запрацювали контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) на контактній лінії.
Меркель також зазначила, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі. Канцлер підтримала позицію України щодо відмови вести прямі переговори з представниками сепаратистів.
Додамо
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що допоки відсутній прогрес на Донбасі, міжнародний тиск на Російську Федерацію повинен зберігатися.