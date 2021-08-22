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Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии

Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным провести саммит "Нормандской четверки" на высшем уровне, если будет сформирована "хорошая повестку дня". Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

Цитата:

"Я тоже хотела бы провести еще раз саммит на уровне глав государств, на высшем политическом уровне, пригласить президентов Украины, Франции и России. И если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то считаю это возможным", - сказала канцлер.

Детали

Меркель констатировала, что сейчас Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы.

В частности, не происходят в желаемом режиме встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.

Меркель также отметила, что Россия является участником конфликта на Донбассе. Канцлер поддержала позицию Украины относительно отказа вести прямые переговоры с представителями сепаратистов.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что пока отсутствует прогресс на Донбассе, международное давление на Российскую Федерацию должен сохраняться.

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