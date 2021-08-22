Зеленський закликав Меркель зберігати тиск на Росію, каже про необхідність саміту “Норманді”

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“Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб в рамках Н4 Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснованим на кластерах”, — сказав Зеленський.

Він додав, про незмінність позиції щодо саміту в форматі Нормандської четвірки.

“Наша позиція щодо необхідності проведення саміту Нормандської четвірки незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію повинен зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів”, — додав Президент.

Зі слів глави держави, актуальним залишається і паризький порядок денний саміту, який має бути імплементовано. Україна прагне домогтись сталого режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку ТОТ, і доступ на тимчасово окуповані території представників МКЧХ, зазначив він.