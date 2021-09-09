Радники лідерів "нормандської четвірки" вчора провели віртуальну зустріч: Кулеба розповів деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У середу, 8 вересня, відбулася відеоконференція радників лідерів Нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія), підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн “Норманді” триває. Про це сказав на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання УНН.
Цитата:
“Підготовка зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандського формату триває. Зараз наші французські та німецькі колеги намагаються узгодити прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюсь, що Сергій Лавров (очільник МЗС РФ — ред.) підтвердить участь у цій зустрічі, нам є про що говорити”, — сказав міністр.
“Вчора відбулась відеоконференція радників лідерів Нормандського формату. Певний рух на "нормандському" треку відновився після завершення літа, і ми готові до цієї зустрічі якнайшвидше”, — додав він.
Деталі
Зі слів міністра, змістовно Україні не потрібно готуватися до проведення такої зустрічі, тому що “ми у будь-який момент готові до цієї розмови”.
“Головне, щоб голова МЗС РФ наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку”, — додав Кулеба.
Додамо
Раніше російські ЗМІ повідомили, що відеоконференція політичних радників лідерів країн “нормандської четвірки” відбулася 8 вересня, зустріч начебто ініціювала Німеччина.
За даними ЗМІ, на прохання німецької сторони основним питанням для обговорення стала можливість організації цього року нового саміту глав держав "нормандської четвірки".