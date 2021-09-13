Кремль заявил, что "встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым"

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“Нет, (обсуждение Крыма) невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи”, — сказал Песков, комментируя информацию, что Украина планирует обсудить вопрос оккупации Крыма на возможных переговорах.

Детали

Песков добавил, что Путин не собирается обсуждать с украинским коллегой вопросы войны и мира на Донбассе, в Кремле считают, что якобы “Москва не является стороной этого конфликта”.

“Нет, абсолютно, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности Путина вести диалог с Зеленским по этой теме. — Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях”. Песков заявил, что тему конфликта на востоке Украины можно обсуждать с Киевом “только с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мер”.

Представитель Кремля решил добавить, что встреча лидеров двух стран возможна, если на ней будут обсуждаться реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.

Ранее

Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина началась.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

А накануне в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.