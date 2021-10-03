Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їхньої зустрічі "тет-а-тет"

ukru
19:38 • 80637 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 104996 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164320 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146900 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148212 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159443 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176981 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150013 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159192 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176025 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126497 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 93045 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120659 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138540 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 97915 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164318 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154910 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252551 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248842 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54994 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64937 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63149 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99104 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109908 перегляди
Актуальне
Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їхньої зустрічі "тет-а-тет"

Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їхньої зустрічі "тет-а-тет"

Київ • УНН

 • 20088 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що оточення російського президента РФ Володимира Путіна не хоче їх зустрічі тет-а-тет, адже вона може принести неочікуваний результат. Про це він сказав під час брифінгу у Трускавці, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я б хотів зустрітися з президентом РФ. Мені дійсно зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що російська сторона, я думаю, що оточення президента Росії не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, бо ця зустріч може принести неочікуваний результат”, — сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський додав, що готовий до зустрічі у “нормандському форматі”.

“Я готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні, бо така зустріч допоможе Україні, допоможе у питанні розв’язати трагедію на Донбасі та питанні Криму. Впевнений, що якщо Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що ми такого дозволити не можемо. Але я вважаю, що не треба нам зосереджуватися на конкретній адженді, бо хтозна, як піде зустріч. Я у будь-якому разі вважаю, що там буде результат, повинен бути”, — розповів Президент.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Президент Володимир Зеленський вів би розмову з наступальних позицій і створив би багато дискомфорту під час зустрічі тет-а-тет з Володимиром Путіним, якби така зустріч відбулась.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна почалася.

У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, вже у липні представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.

А раніше у Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, представник Путіна заявив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще наприкінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.

Вже 13 вересня Кремль заявив, що “зустріч Путіна і Зеленського неможлива, якщо Україна планує обговорювати Крим”.

Зеленський заявив, що у нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним.

23 вересня Кремль заявив, що Путін та Зеленський зустрінуться тоді, “коли буде ясно, про що їм говорити”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами