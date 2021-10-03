Зеленський вважає, що оточення Путіна не хоче їхньої зустрічі "тет-а-тет"

Цитата

“Ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я б хотів зустрітися з президентом РФ. Мені дійсно зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що російська сторона, я думаю, що оточення президента Росії не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, бо ця зустріч може принести неочікуваний результат”, — сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський додав, що готовий до зустрічі у “нормандському форматі”.

“Я готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні, бо така зустріч допоможе Україні, допоможе у питанні розв’язати трагедію на Донбасі та питанні Криму. Впевнений, що якщо Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що ми такого дозволити не можемо. Але я вважаю, що не треба нам зосереджуватися на конкретній адженді, бо хтозна, як піде зустріч. Я у будь-якому разі вважаю, що там буде результат, повинен бути”, — розповів Президент.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Президент Володимир Зеленський вів би розмову з наступальних позицій і створив би багато дискомфорту під час зустрічі тет-а-тет з Володимиром Путіним, якби така зустріч відбулась.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна почалася.

У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, вже у липні представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.

А раніше у Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, представник Путіна заявив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще наприкінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.

Вже 13 вересня Кремль заявив, що “зустріч Путіна і Зеленського неможлива, якщо Україна планує обговорювати Крим”.

Зеленський заявив, що у нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним.

23 вересня Кремль заявив, що Путін та Зеленський зустрінуться тоді, “коли буде ясно, про що їм говорити”.