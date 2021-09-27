Зеленський на зустрічі з Путіним тет-а-тет вів би розмову з наступальних позицій - Кулеба

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“Якщо це сприяє досягненню миру в Україні і припиненню вбивств наших солдатів і цивільних громадян, то абсолютно доцільно. Президент чітко знає наші червоні лінії, і він таку б розмову, якби вона сталась, вів би з наступальних позицій і створив би багато дискомфорту для президента Путіна в розмові тет-а-тет”, — сказав міністр.

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На думку його колеги, міністра з питань реінтеграції ТОТ Олексія Резнікова, така зустріч можлива і має право на буття.

“Я погоджуюсь з тим, що наші партнери мають бути про це заздалегідь повідомлені, проговорені спільні тези. У мене немає сумніву, що ніякої там капітуляції чи зради бути точно не може”, — додав він.