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Зеленский на встрече с Путиным тет-а-тет вел бы разговор с наступательных позиций - Кулеба

Зеленский на встрече с Путиным тет-а-тет вел бы разговор с наступательных позиций - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 23138 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский вел бы разговор с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта во время встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным, если бы такая встреча состоялась. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УНН.

Цитата

“Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц, то абсолютно целесообразно. Президент четко знает наши красные линии, и он такую бы разговор, если бы она произошла, вел бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет”, — сказал министр.

Детали

По мнению его коллеги, министра по вопросам реинтеграции ВОТ Алексея Резникова, такая встреча возможна и имеет право на бытие.

“Я согласен с тем, что наши партнеры должны быть об этом заранее уведомлены, оговорены общие положения. У меня нет сомнения, что никакой там капитуляции или измены быть точно не может”, — добавил он.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина началась.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

А накануне в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

Уже 13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”.

Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.

23 сентября Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся тогда, “когда будет ясно, о чем им говорить”.

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