Зеленский на встрече с Путиным тет-а-тет вел бы разговор с наступательных позиций - Кулеба

Теоретическая встреча Зеленского и Путина
20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина началась.
В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.
А накануне в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.
Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.
Уже 13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”.
Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.
23 сентября Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся тогда, “когда будет ясно, о чем им говорить”.