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Кремль заявив, що Путін та Зеленський зустрінуться тоді, "коли буде ясно, про що їм говорити"

Кремль заявив, що Путін та Зеленський зустрінуться тоді, "коли буде ясно, про що їм говорити"

Київ • УНН

 • 32961 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Зустріч президента Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського відбудеться, коли стане зрозумілий порядок питань їхніх переговорів. Про це заявив в четвер прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, коли Путін буде готовий зустрітися із Зеленським, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Цитата

“Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться”, — сказав представник Кремля.

Деталі

Пєсков при цьому не став коментувати промову президента України на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, в якій український лідер в тому числі цитував президента РФ. “Ми поки не мали можливості дослівно ознайомитися з виступом пана Зеленського”, — сказав прес-секретар президента Росії.

Раніше

13 вересня Кремль заявив, що “зустріч Путіна і Зеленського неможлива, якщо Україна планує обговорювати Крим”.

Зеленський заявив, що у нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

20 травня Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна почалася.

У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, вже у липні представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.

А напередодні в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, представник Путіна заявив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще прикінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.

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