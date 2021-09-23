Кремль заявив, що Путін та Зеленський зустрінуться тоді, "коли буде ясно, про що їм говорити"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Зустріч президента Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського відбудеться, коли стане зрозумілий порядок питань їхніх переговорів. Про це заявив в четвер прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, коли Путін буде готовий зустрітися із Зеленським, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
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“Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться”, — сказав представник Кремля.
Деталі
Пєсков при цьому не став коментувати промову президента України на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, в якій український лідер в тому числі цитував президента РФ. “Ми поки не мали можливості дослівно ознайомитися з виступом пана Зеленського”, — сказав прес-секретар президента Росії.
Раніше
13 вересня Кремль заявив, що “зустріч Путіна і Зеленського неможлива, якщо Україна планує обговорювати Крим”.
Зеленський заявив, що у нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним.
Теоретична зустріч Зеленського і Путіна
20 травня Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна почалася.
У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, вже у липні представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.
А напередодні в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, представник Путіна заявив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.
Ще прикінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.