Зеленський в ООН процитував Путіна

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“Коли б усі, хто маєвплив, щиро підтримували в зусилля світової співдружності, сьогодні на афганській землі не вибухали б снаряди... Це слова першого представника незалежної України в ООН Леоніда Кравчука, першого президента незалежної України, сказані на 46-й Генасамблеї ООН 30 років тому. Аби вони втратили втратили актуальність, людям не вистачило 30 років”, — сказав Зеленський.

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Зі слів Глави держави, Україна хоче оживити ООН.

“Може дляцього ООН потрібно рухатись? Бути мобільними, швидкими. Може для цього нам часзустрічатись там, де можна реально почути і побачити ці реальні проблеми? У світі тисячі гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них”, — сказав він.

Також Зеленський пізніше у виступі перейшов на російську мову, зазначивши що “у світі більше ніхто не може почувати себе в безпеці і не може сховатись за міжнародним правом як за кам’яною стіною”.

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“Это может привести к обрушению инфраструктуры всех международных отношений. Тогда у нас действительно не останетя никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше и больше диктат и все меньше равноправия. Меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы — свободного выбора, своейсудьбы для каждого человека, для народа, для государства”, — процитував Президент.

Все що я сказав зараз російською — все це слова президента РВ Володимира Путіна, сказані в Мюнхені в 2007 році та на ГА ООН у 2015. Хіба вони були неправдою? На жаль, відповідь Москви ми знаємо", — заявив він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН повідомив про замах на свого помічника Сергія Шефіра.