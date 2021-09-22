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Зеленський в ООН згадав про замах на Шефіра

Зеленський в ООН згадав про замах на Шефіра

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН повідомив про замах на свого помічника Сергія Шефіра, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Про минулу ніч я розповім детальніше. Третя година ночі, десятки дзвінків. На першого помічника Президента України здійснено замах, 12 пострілів. 3 — у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ”, — заявив Зеленський.

Деталі

Президент повідомив, що Сергій Шефір — живий, життю його водія вже також нічого не загрожує.

“Але цей мій виступ буде не типовим для ООН. Хоча вірю, корисним для кожного з вас. Пора прокинутись. Без лестощів та лукавства я можу скзати: Україна зробила це давно. Відтоді — не засинала”, — додав він.

Контекст

Сьогодні, 22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра.

В результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.

Як стало відомо УНН, водій Сергія Шефіра під час замаху отримав вогнепальне поранення стегна та перелом стегнової кістки.

Як заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у справі про замах на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра буде створена спільна слідча група, розслідування триває.

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