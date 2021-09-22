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Зеленский в ООН вспомнил о покушении на Шефира

Зеленский в ООН вспомнил о покушении на Шефира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН сообщил о покушении на своего помощника Сергея Шефира, передает корреспондент УНН.

Цитата

“О минувшую ночь я расскажу подробнее. Три часа ночи, десятки звонков. На первого помощника Президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов. 3 — у водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ ”, - заявил Зеленский.

Детали

Президент сообщил, что Сергей Шефир — живой, жизни его водителя уже тоже ничего не угрожает.

“Но это мое выступление будет не типичным для ООН. Хотя верю, полезным для каждого из вас. Пора проснуться. Без лести и лукавства я могу скзать: Украина сделала это давно. С тех пор — не засыпала ”, - добавил он.

Контекст

Сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают.

Как стало известно УНН, водитель Сергея Шефира во время покушения получил огнестрельное ранение бедра и перелом бедренной кости.

Как заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в деле о покушении на убийство первого помощника Президента Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа, расследование продолжается.

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