Замах на Шефіра: Венедіктова заявила, що створена спільна слідчо-опертивна група
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У справі про замах на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра буде створена спільна слідча група, розслідування триває. Про це Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
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“Створена спільна слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії…”, - заявила Венедіктова.
Деталі
За словами генерального прокурора, сьогодні відбулася спільна нарада з усіма блоками, які були залучені до розслідування справи. Нараду закінчили на початку 8-ї години вечора. Наступна відбудеться завтра о 08:00 ранку.
“Ця справа пов’язана з впливом на думки людей, з впливом на політиків, депутатів. Тому ми підвищуємо слідчі групи...Там простаки не працювали. В цій, безпосередньо, справі ми стикнулися з професіоналами”, - зазначила Венедіктова.
Контекст
Сьогодні, 22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра.
В результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.