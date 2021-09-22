Покушение на Шефира: Венедиктова заявила, что создана совместная следственно-опертивна группа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. По делу о покушении на убийство первого помошника Президент Украины Сергея Шефира будет создана совместная следственная группа, расследование продолжается. Об этом Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
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"Создана совместная следственно-оперативная группа. Продолжаются следственные действия ... ", - заявила Венедиктова.
Детали
По словам генерального прокурора, сегодня состоялось совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены к расследованию дела. Совещание закончили в начале 20.00 вечера. Следующее состоится завтра в 08:00 утра.
"Это дело связано с влиянием на мысли людей, с влиянием на политиков, депутатов. Поэтому мы повышаем следственные группы ... Там простаки не работали. В этом, непосредственно, деле мы столкнулись с профессионалами", - отметила Венедиктова.
Контекст
Сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.
В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают.