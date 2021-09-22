Невідомі вчинили замах на першого помічника президента Сергія Шефіра - нардеп

Цитата:

"Тільки що поблизу села Лісники було скоєно замах на радника Президента України Сергія Шефіра. Поранений водій Сергія, у нього потрапило три кулі", - повідомив нардеп.

Деталі

Подробиць нападу наразі не повідомлялося.

У поліції Київської області УНН підтвердили факт замаху на чиновника, деталі уточнюються.

Додамо

З 2019 року до вересня цього року до Служби безпеки України надійшло 22 повідомлення з погрозами насильницького характеру на адресу Президента України.