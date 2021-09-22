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Невідомі вчинили замах на першого помічника президента Сергія Шефіра - нардеп

Київ • УНН

 • 28676 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Невідомі в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Про це в своєму Telegram-каналі написав народний депутат Євген Шевченко, повідомляє УНН.

Цитата:

"Тільки що поблизу села Лісники було скоєно замах на радника Президента України Сергія Шефіра. Поранений водій Сергія, у нього потрапило три кулі", - повідомив нардеп.

Деталі

Подробиць нападу наразі не повідомлялося. 

У поліції Київської області УНН підтвердили факт замаху на чиновника, деталі уточнюються.

Додамо

З 2019 року до вересня цього року до Служби безпеки України надійшло 22 повідомлення з погрозами насильницького характеру на адресу Президента України.

Українські Національні Новини

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