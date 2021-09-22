Невідомі вчинили замах на першого помічника президента Сергія Шефіра - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Невідомі в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Про це в своєму Telegram-каналі написав народний депутат Євген Шевченко, повідомляє УНН.
Цитата:
"Тільки що поблизу села Лісники було скоєно замах на радника Президента України Сергія Шефіра. Поранений водій Сергія, у нього потрапило три кулі", - повідомив нардеп.
Деталі
Подробиць нападу наразі не повідомлялося.
У поліції Київської області УНН підтвердили факт замаху на чиновника, деталі уточнюються.
Додамо
З 2019 року до вересня цього року до Служби безпеки України надійшло 22 повідомлення з погрозами насильницького характеру на адресу Президента України.