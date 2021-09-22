Неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Сергея Шефира - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Неизвестные в Киевской области совершили покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Евгений Шевченко, сообщает УНН.
Цитата:
"Только что в близи села Лесники было совершено покушение на советника Президента Украины Сергея Шефира. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули", - сообщил нардеп.
Детали
Подробностей нападения пока не сообщалось.
В полиции Киевской области УНН подтвердили факт покушения на чиновника, детали уточняются.
Добавим
С 2019 года до сентября этого года в Службу безопасности Украины поступило 22 сообщения с угрозами насильственного характера в адрес Президента Украины.