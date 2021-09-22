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Зеленский в ООН процитировал Путина

Зеленский в ООН процитировал Путина

Киев  •  УНН

 • 20506 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН процитировал Первого президента Леонида Кравчука и российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если бы все, кто маевплив, искренне поддерживали в усилия мирового сообщества, сегодня на афганской земле не взрывались бы снаряды ... Это слова первого представителя независимой Украины в ООН Леонида Кравчука, первого президента независимой Украины, сказанные на 46-й Генассамблеи ООН 30 лет назад. Чтобы они потеряли потеряли актуальность, людям не хватило 30 лет”, — сказал Зеленский.

Детали

По словам Главы государства, Украина хочет оживить ООН.

“Может для этого ООН нужно двигаться? Быть мобильными, быстрыми. Может для этого нам часзустричатись там, где можно реально услышать и увидеть эти реальные проблемы? В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любым из них ”, - сказал он.

Также Зеленский позже в выступлении перешел на русский язык, отметив, что “в мире больше никто не может чувствовать себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной”.

Цитата

“Это может привести к обрушение инфраструктуры всех международных отношений. Тогда у нас действительно НЕ останетя никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше и больше диктат и все меньше равноправия. Меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы — свободного выбора, своейсудьбы для каждого человека, для народа, для страны ”, - процитировал Президент.

Все что я сказал сейчас на русском — все это слова президента РА Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и ГА ООН в 2015 Разве они были ложью? К сожалению, ответ Москвы мы знаем ", - заявил он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН сообщил о покушении на своего помощника Сергея Шефира.

Украинские Национальные Новости

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