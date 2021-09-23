Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся тогда, "когда будет ясно, о чем им говорить"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Встреча президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится, когда станет понятна повестка их переговоров. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин будет готов встретиться с Зеленским, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.