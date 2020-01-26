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Зеленский о ситуации с коронавирусом в Украине: надо усилить коммуникацию, люди ее не видят

Киев • УНН

 • 13266 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает улучшить коммуникацию между Минздравом и гражданами Украины из-за коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, в воскресенье, 26 января, передает УНН.

Зеленский о ситуации с коронавирусом в Украине: надо усилить коммуникацию, люди ее не видят

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ" , - подчеркнул он.

Он добавил, что в частности, следует напомнить о стандартных мерах для обеспечения безопасности от зимних болезней, а также дать четкие рекомендации избегать поездок в определенные страны.

Министр Зоряна Скалецкая со своей стороны отметила: "Этот вирус изучают специалисты ВОЗ. Поэтому каждый день мы можем получать информацию о новых особенностях реагирования от ВОЗ, могут быть новые рекомендации по лечению, выявление и тому подобное. Мы держим руку на пульсе - информируем врачей. Согласна, что граждан также надо больше информировать".

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине не смогут подтвердить коронавирус. Также в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, что в Украине создали оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса.

Также сообщалось, что ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханськой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.

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