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Зеленський про ситуацію з коронавірусом в Україні: треба посилити комунікацію, люди її не бачать

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пропонує покращити комунікації між МОЗ та громадянами України через коронавірус. Про це він заявив під час зустрічі з міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою, у неділю, 26 січня, передає УНН.

Зеленський про ситуацію з коронавірусом в Україні: треба посилити комунікацію, люди її не бачать

"Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ", – підкреслив він.

Він додав, що зокрема, слід нагадати про стандартні заходи для убезпечення від зимових хвороб, а також дати чіткі рекомендації уникати подорожей до певних країн.

Міністр Зоряна Скалецька зі свого боку зазначила: "Цей вірус вивчають фахівці ВООЗ. Тому щодня ми можемо отримувати інформацію про нові особливості реагування від ВООЗ, можуть бути нові рекомендації з лікування, виявлення тощо. Ми тримаємо руку на пульсі – інформуємо лікарів. Погоджуюся, що громадян також треба більше інформувати".

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні не зможуть підтвердити коронавірус. Також в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.

Нагадаємо, що в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.

Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.

За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.

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