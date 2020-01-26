Зеленський про ситуацію з коронавірусом в Україні: треба посилити комунікацію, люди її не бачать

"Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації першочергових дій, які необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ", – підкреслив він.

Він додав, що зокрема, слід нагадати про стандартні заходи для убезпечення від зимових хвороб, а також дати чіткі рекомендації уникати подорожей до певних країн.

Міністр Зоряна Скалецька зі свого боку зазначила: "Цей вірус вивчають фахівці ВООЗ. Тому щодня ми можемо отримувати інформацію про нові особливості реагування від ВООЗ, можуть бути нові рекомендації з лікування, виявлення тощо. Ми тримаємо руку на пульсі – інформуємо лікарів. Погоджуюся, що громадян також треба більше інформувати".

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні не зможуть підтвердити коронавірус. Також в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.

Нагадаємо, що в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.

Також повідомлялося, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.

За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.