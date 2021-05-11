Зеленский: уменьшения контингента и техники РФ на границе с Украиной не фиксируется
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На данный момент не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины, он уменьшен приблизительно на 3,5 тыс. человек только во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", передает корреспондент УНН.
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"Мы понимаем, что где-то 3,5 тыс. человек военного контингента пошли назад, но только те, кто были на временно оккупированной территории Крыма. Больше отводов мы не видим", - сказал Зеленский.
По его словам, на данный момент не наблюдается отвода войск России от украинских границ.
"Что касается контингента и техники на границах Украины и России. Мы уменьшения там не фиксируем, увеличение тоже не фиксируем. Очень медленно они отходят назад", - отметил Зеленский.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Зеленский после этого сообщал о медленном отведении сил РФ от границы, видит опасность.
На данный момент, по сообщениям, на границе - около 80 тыс. лиц российского контингента.