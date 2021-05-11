Зеленський: контингенту і техніки РФ на кордоні з Україною не меншає

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"Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. людей військового контингенту пішли назад, але тільки ті, хто були на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведень ми не бачимо“, - сказав Зеленський.

За його словами, наразі не спостерігається відведення військ Росії від українських кордонів.

“Що стосується контингенту та техніки на кордонах України та Росії. Ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад”, — зазначив Зеленський.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку.

Наразі, за повідомленнями, на кордоні - близько 80 тис. осіб російського контингенту.