Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки: о чем шла речь

Президент Владимир Зеленский заслушал сегодня доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи - и по усилению Службы, и по работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают разведчики, передает УНН.

«Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи - и по усилению Службы, и по нашей работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики», - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас на всех направлениях и на всех уровнях готовятся максимальные результаты для государства на осень.

«Все необходимое содержание для «Рамштайна», военные, Офис, дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим. С другой стороны, работаем и по тем намерениям, которые имеет враг. Мы готовимся противодействовать и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей», - рассказал Зеленский.

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Дополнение

1 октября Зеленский провел совещание по ситуации на фронте и подготовке к «Рамштайн».

Президент Зеленский заявлял, что Украина уже готовится к предстоящему заседанию «Рамштайн», которое будет особенное и партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе.

Зеленский также сообщал, что на следующей встрече в формате «Рамштайн» будут обсуждать воплощение Плана победы.