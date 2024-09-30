Це буде особливий “Рамштайн”: Зеленський розповів, які деталі та аргументи отримають партнери

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до майбутнього засідання "Рамштайн", яке буде особливе і партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі. Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Щойно завершив нараду за підсумками візиту в Сполучені Штати. Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом.

"Саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі триває спільна з партнерами підготовка до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановано на жовтень.