Это будет особый "Рамштайн": Зеленский рассказал, какие детали и аргументы получат партнеры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к предстоящему заседанию "Рамштайн", которое будет особенное и партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

"Только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Военные, правительство, Офис. Наши команды - украинская и американская - уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе.

"Именно так рассчитываем, именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров. Наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сейчас идет совместная с партнерами подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое запланировано на октябрь.