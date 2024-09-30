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Это будет особый "Рамштайн": Зеленский рассказал, какие детали и аргументы получат партнеры

Это будет особый "Рамштайн": Зеленский рассказал, какие детали и аргументы получат партнеры

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 17:07  •  2647 просмотра

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Президент Зеленский заявил о подготовке к особому заседанию "Рамштайн". Партнеры получат детали и аргументы по обеспечению результатов на фронте и в дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к предстоящему заседанию "Рамштайн", которое будет особенное и партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

"Только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Военные, правительство, Офис. Наши команды - украинская и американская - уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе.

"Именно так рассчитываем, именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров. Наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сейчас идет совместная с партнерами подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое запланировано на октябрь.

Павел Башинский

Павел Башинский

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